Carlos Ardiles presenta ciclo de conciertos “Jarana de Verano” en Miraflores

El reconocido intérprete y compositor Carlos Ardiles anunció el inicio de su temporada de espectáculos denominada “Jarana de Verano”, la cual se desarrollará durante el mes de febrero en el centro cultural Tierra Baldía, ubicado en el distrito de Miraflores.

Las presentaciones están programadas para los días jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero, a partir de las 8: 30 p. m., buscando consolidar la propuesta artística que Ardiles lidera desde que inició su etapa como solista en el año 2020.

A diferencia de sus presentaciones clásicas de música criolla, este formato resalta por su versatilidad al fusionar diversos géneros, desde marinera y ritmos afroperuanos hasta huaynos. También incluye cumbia, salsa y boleros, junto a adaptaciones de rock peruano y nuevas composiciones del propio Ardiles.

“Será una verdadera fiesta con mucha música, baile y diversión, donde pasaremos una noche inolvidable”, dijo el artista, reconocido como una de las voces referentes del criollismo en el Perú.

La producción informó que las entradas están disponibles mediante reserva directa a través de WhatsApp (+51) 981 582 306.