Festival The Grid llega a Lima con referentes del techno europeo

La capital peruana se integrará este próximo 13 de marzo al circuito regional de The Grid, el festival de origen sudamericano que ha consolidado su reputación en ciudades como São Paulo y Santiago de Chile.

El evento, que se realizará en el Club Cultural Lima, aterriza por primera vez en el país con una propuesta centrada en el techno industrial y de alta intensidad.

La edición limeña destaca por su alianza con 44 Label Group, uno de los sellos más influyentes de la vanguardia europea.

Asimismo, el cartel está encabezado por Kobosil, figura central de la escena berlinesa, conocido por un estilo visceral y de altos BPMs.

Junto a él, se presentarán los artistas alemanes In Verruf, Somewhen, Ueberrest y la DJ Ornella, completando una alineación que define el pulso actual del techno global.

Por otro lado, la producción de esta fecha está a cargo de una colaboración estratégica entre Glovox y la casa productora peruana LAUD.

El festival llega precedido por el éxito de ediciones anteriores donde han participado nombres de la talla de Charlotte de Witte y Klangkuenstler.

En el plano local, la respuesta del público ha sido inmediata, pues las primeras fases de venta ya se encuentran agotadas. Sin embargo, todavía quedan boletos disponibles en Teleticket.