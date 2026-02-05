Bad Bunny logra importante récord en China en la previa de su show en el Super Bowl LX

Escuchar
El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de Apple en China con el tema ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, que alcanzó el puesto número uno en ese mercado con una canción en español, según datos de la plataforma que reflejan la presencia del artista en el listado de más escuchados en el país asiático.

