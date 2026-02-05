El Super Bowl 2026 ya empieza a generar expectativa no solo por el duelo deportivo, sino por el espectáculo musical que acompañará al evento más visto del año. La NFL confirmó que Bad Bunny será la principal atracción del show de medio tiempo, una noticia que ha encendido el interés de millones de fanáticos en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica.

La presencia de Bad Bunny refuerza el protagonismo de la música latina en escenarios globales y anticipa una presentación cargada de energía y simbolismo. Descubre todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de la actuación del “Conejo Malo”.

¿CÓMO Y DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SHOW DE BAD BUNNY EN TERRITORIO PERUANO?

Los seguidores peruanos podrán seguir tanto el partido como el show de medio tiempo a través de distintas opciones disponibles en televisión y plataformas digitales. Entre las alternativas más accesibles se encuentran:

Señal por suscripción: Los canales deportivos ESPN y Fox Sports poseen los derechos exclusivos para cable, brindando análisis previos y narración en nuestro idioma.

Servicios de streaming: La plataforma Disney+ emitirá el encuentro de forma simultánea para toda la región. Otras herramientas digitales como Peacock o la aplicación oficial NFL+ también tendrán el contenido disponible, aunque requieren membresías específicas.

Se recomienda revisar la programación oficial días antes del evento, ya que pueden darse ajustes en los horarios o en las señales habilitadas para la transmisión en Perú.

Bad Bunny. (Foto: AFP)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE REALIZARÁ EL SUPER BOWL 2026?

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en Estados Unidos. Para el público peruano, el inicio del partido está programado para las 6:30 de la tarde, mientras que el show de medio tiempo se desarrollará aproximadamente entre las 8:00 y 8:30 p.m., dependiendo del ritmo del encuentro.

Este horario permitirá que la audiencia en Perú pueda disfrutar del espectáculo musical en un horario estelar, uno de los momentos más esperados de la jornada y que suele concentrar a millones de espectadores frente a la pantalla.

¿DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL DE LA NFL ESTE 2026?

El escenario elegido para esta edición histórica será el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Este recinto, conocido por su moderna infraestructura y alta capacidad, es la casa de los San Francisco 49ers y ha sido seleccionado por su tecnología y experiencia para albergar eventos de gran magnitud.

En el campo se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, dos equipos con antecedentes de partidos decisivos que elevan aún más la expectativa alrededor del Super Bowl 2026.

Super Bowl 2026. | Crédito: Matthew Roth - Flickr / NFL

¿QUÉ OTROS MÚSICOS PARTICIPARÁN EN ESTA EDICIÓN DEL SUPER BOWL?

El cartel del Super Bowl LX no se limita únicamente al artista principal. Según informa Infobae, la producción ha diseñado un espectáculo diverso que abarca múltiples géneros:

Apertura y rock: La banda Green Day será el encargado de abrir oficialmente el Super Bowl en su ciudad natal, Santa Clara.

Pop y R&B: Charlie Puth, Brandi Carlile y la talentosa Coco Jones también tendrán momentos destacados durante el protocolo previo al juego.

