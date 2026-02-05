El cantante británico Zayn confirmó su regreso a Sudamérica e incluirá a Lima en su gira internacional The KONNAKOL Tour, con un concierto programado para el 14 de octubre en Costa 21. El anuncio marca el retorno del exintegrante de One Direction a los escenarios peruanos como solista.

La presentación forma parte de la gira global más ambiciosa de su carrera, que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum KONNAKOL. Las entradas estarán disponibles en Teleticket, con preventas exclusivas y venta general desde el 13 de febrero.

Producido por Live Nation, el tour contempla 31 fechas alrededor del mundo y recorrerá ciudades como Manchester, Londres, Los Ángeles, Ciudad de México y São Paulo, antes de finalizar en Miami. La inclusión de Lima confirma al Perú dentro del circuito internacional de grandes conciertos de la temporada.

Zayn, exintegrante de One Direction, anunció concierto en Lima como parte de su gira mundial. (Foto: Difusión)

El anuncio coincide con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, previsto para el 17 de abril de 2026. El disco, considerado uno de los más personales del artista, presentará el sencillo principal “Die for me”, que será estrenado junto a su videoclip oficial.

Desde su debut solista con “Pillowtalk”, Zayn ha consolidado una carrera propia dentro del pop global. Recientemente también destacó por su colaboración “Eyes closed” junto a Jisoo de BLACKPINK, que alcanzó posiciones destacadas en rankings internacionales.

Con esta nueva gira, el artista inicia una etapa creativa renovada y promete un espectáculo a gran escala para sus seguidores peruanos, quienes podrán acceder a preventas desde el 10 de febrero y a la venta general el 13 de febrero.