Zayn, exintegrante de One Direction, anunció concierto en Lima como parte de su gira mundial. (Foto: Difusión)

Por Redacción EC

El cantante británico Zayn confirmó su regreso a Sudamérica e incluirá a Lima en su gira internacional The KONNAKOL Tour, con un concierto programado para el 14 de octubre en Costa 21. El anuncio marca el retorno del exintegrante de One Direction a los escenarios peruanos como solista.

Zayn, exintegrante de One Direction, anunció concierto en Lima como parte de su gira mundial
Zayn, exintegrante de One Direction, anunció concierto en Lima como parte de su gira mundial

