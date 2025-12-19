El comediante mexicano Franco Escamilla, referente del stand-up en español, vuelve a Lima con su renovado show “1995”, que presentará el 17 de enero de 2026 en el “Duomo” del Costa 21, en San Miguel.

El espectáculo llega a la capital peruana como parte de una extensa gira por América Latina que incluye paradas en El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico.

Por ello, en esta ocasión, Escamilla abandona los formatos anteriores para centrarse en un show que fusiona la nostalgia de la década de los noventa con su característico humor ácido.

Según los detalles de la gira, el comediante utiliza el sarcasmo para repasar los hitos de una década que transformó a su generación, ofreciendo una mirada irónica a los recuerdos que marcaron a millones de personas.

Las entradas para este show de comedia ya están disponibles en Teleticket, con preventa ya iniciada. Actualmente, se ofrece un 15% de descuento por tiempo limitado al pagar con cualquier medio. Los precios son los siguientes:

Golden Numerado: S/ 295.00

S/ 295.00 Platinum Numerado: S/ 221.00

S/ 221.00 General: S/ 166.00