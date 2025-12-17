Este miércoles, las productoras Tondero y Capitán Pérez oficializaron el regreso cinematográfico de “La Gran Sangre”, una de las franquicias más exitosas de la televisión peruana, a casi veinte años de su estreno.

De ese modo, la historia de los justicieros urbanos vuelve a la pantalla grande con el estreno de su primer adelanto oficial, donde los protagonistas originales, Tony Blades, Mandril y El Dragón, reaparecen para iniciar una nueva aventura.

El primer teaser presenta a los personajes saliendo de una cárcel, escoltados por el Cobra, en una Lima contemporánea marcada por el sicariato, la extorsión y el crimen organizado. Ante esta realidad, se ven forzados a reactivar su “Pacto de Sangre”.

“La gran sangre” regresa: el elenco, la dirección y más

La película marca el regreso de los actores originales, quienes retoman sus icónicos roles en esta nueva entrega.

Carlos Alcántara como El Dragón , maestro de artes marciales y figura paterna

como , maestro de artes marciales y figura paterna Aldo Miyashiro como Tony Blades , el apostador y buscavidas

como , el apostador y buscavidas Pietro Sibille como Mandril , el exmilitar experto en armas

como , el exmilitar experto en armas Lucho Cáceres como Cobra, el informante clave del submundo limeño

Detrás de cámaras de las grabaciones de la nueva película de 'La Gran Sangre" | Foto: Difusión

Bajo la dirección de Jorge Carmona, la producción busca elevar los estándares de acción vistos en las cuatro temporadas emitidas entre 2006 y 2008.

“Con las instituciones desbordadas y la fe en la justicia quebrada, el trío deberá reformar su legendario ‘Pacto de Sangre’ y convertirse, una vez más, en la única esperanza radical para una sociedad que exige castigo”, señala el comunicado de prensa oficial.

¿Cuándo se estrena?

Según el anuncio oficial, el regreso se concibe exclusivamente como una película de acción y ficción, descartando un formato de serie televisiva para esta etapa.

El estreno oficial de esta película se ha programado al 2026.

