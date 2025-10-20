Aldo Miyashiro confirmó el regreso de “La Gran Sangre” con los protagonistas originales. Esta vez, el popular ‘Chino’ recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía al lado de Carlos Alcántara y Pieto Sibille.

El actor y director peruano publicó una fotografía en la que aparece vestido como su recordado personaje Tony Blades, con sus clásicos lentes oscuros.

A su lado, aparecía los actores Carlos Alcántara y Pietro Sibille, quienes dan vida al ‘Dragón’ y ‘Mandril’ respectivamente. Todos lucen con su seriedad característica.

“Acá estamos. Pietro, Cachín y Aldo. (Es decir) Mandril, Dragón y Tony. Volvemos. Que se cuiden los malditos. La gran sangre”, escribió el ‘Chino’ Miyashiro en su publicación, la cual fue celebrada por sus seguidores.

Aldo Miyashiro confirma el regreso de “La Gran Sangre” con Carlos Alcántara y Pietro Sibille. (Foto: Captura de IG)

Cabe resaltar que, días antes, Aldo Miyashiro ya había revelado que “La Gran Sangre” volvería con grandes sorpresas. Lo hizo con una fotografía a blanco y negro, y confirmó que “cada semana tendrán una noticia”.

Aldo Miyashiro confirma el regreso de “La Gran Sangre” con Carlos Alcántara y Pietro Sibille. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, en la serie de acción “La Gran Sangre”, Tony, Dragón y Mandril daban vida a unos justicieros peruanos que luchaban contra bandas criminales. El éxito duró cuatro temporadas en televisión e incluso dieron el salto al cine.