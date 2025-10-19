Samahara Lobatón reveló que quiere dejar atrás los problemas con Youna, padre de su hija mayor, y desea llevar su relación como padres en paz por el bienestar de su hija Xianna.

En una reciente entrevista con Magaly Medina, la hija de Melissa Klug aseguró que su principal motivación para dejar los problemas en el pasado con Youna es la felicidad de su hija.

“Por la paz y tranquilidad de mi familia y de mi hija, sobre todo, prefiero que la fiesta siga en paz, que ella siga disfrutando de su papá, compartiendo el tiempo que desea con él y viceversa”, aseguró la influencer.

Samahara Lobatón habló con Magaly Medina sobre Youna y aseguró que ahora quieren estar en paz. (Foto: Captura de video)

En la conversación, Samahara Lobatón también contó que, por primera vez, su hija pudo celebrar su cumpleaños acompañada de ambos padres, hecho que le dio mucha alegría.

“Xianna no había pasado para ella un cumpleaños con ambos papás y ella está feliz. Y eso es lo que importa realmente: que ella sea feliz”, precisó en entrevista para “Magaly TV la firme”.

“Si en algún momento me he equivocado, lo reconozco. Mi hija también necesita pasar tiempo con su papá y si estamos tan cerca (en Estados Unidos), ¿por qué no puede venir a pasar su cumpleaños junto a ella?”, agregó la hija de Melissa Klug.