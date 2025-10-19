El pasado sábado 18 de octubre, “El Reventonazo de la Chola” celebró sus 18 años al aire con un programa especial que contó con la presencia de grandes invitados, quienes se hicieron presente para rendir homenaje a la Chola Chabuca.

Sobre este nuevo aniversario, Ernesto Pimentel aseguró sentirse feliz por el respaldo que ha recibido su programa durante 18 años al aire. Además, resaltó el esfuerzo de su equipo para mantener el programa como líder de sintonía.

“Estoy feliz y agradecido enormemente con el público porque el Reventonazo cumple sus primeros 18 años. En todo este tiempo nos hemos esforzado para darle alegría a las familias peruanas, con una propuesta llena de humor, música y grandes invitados”, señaló la Chola Chabuca.

“El Reventonazo de la Chola” celebró sus 18 años con programa especial. (Foto: Facebook)

En la edición del sábado 18 de octubre, la Chola Chabuca recibió en su set a figuras como Amaranta, Chechito, Carlos Carlín, Magdyel Ugaz, Mateo Garrido Lecca, Pamela López, Paul Michael y más.

Cabe resaltar que, a lo largo de 18 años, el programa de Ernesto Pimentel se ha mantenido como líder de sintonía en su horario.

“Como siempre he dicho, el éxito del programa es resultado del arduo trabajo de todo el elenco artístico y de producción; quienes semana a semana buscan lo mejor para el público. Contamos con experimentados como Manolo Rojas y Fernando Armas; pero también con muchas figuras jóvenes”, precisó.

Por otro lado, la Chola Chabuca ha demostrado versatilidad frente a las pantallas, ya que no solo “El Reventonazo de la Chola” ha destacado en su horario, sino también ha conseguido una gran audiencia con “Esta noche”.