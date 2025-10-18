El chef peruano Luciano Mazzetti debutó en la televisión chilena como jurado del ‘reality’ gastronómico 'El internado’, transmitido por el canal Mega, marcando su primera aparición internacional en este formato, el pasado lunes 13 de octubre, durante el estreno del programa.

Mazzetti comparte el panel de jueces con el chef francés Yann Yvin y el cocinero español Pablo Albuerne , quienes fueron presentados como “¡Jueces de alto nivel!”, destacando su rol clave al ser los encargados de calificar a los participantes, entre quienes destaca Laura Bozzo.

Luciano Mazzetti junto a los chefs Yann Yvin y Pablo Albuerne

Con esta participación, Mazzetti debuta en televisión internacional. En Perú, el chef ha sido un rostro familiar en diversos programas de cocina, entre ellos 'Sabe a Perú’, 'Mejor cocina’, ‘Cocina en un toque’ y, recientemente, 'El gran chef: Famosos’, donde reemplazó a Giacomo Bocchio como jurado.

“Por mi lado, estoy muy emocionado de ver qué pueden hacer en la cocina, sé que sus trayectorias gastronómicas no son de lo más extensas, pero para eso estamos nosotros aquí, para enseñarles un poco” , declaró Mazzeti a un programa de televisión de Chile.

Para luego agregar: “Igual puedo ser perro y súper malo, pero como recién les estoy agarrando un poquito de confianza a los participantes, y como no saben nada, quiero aguantarme un poco antes de criticarlos severamente”.

Entre las reacciones a su debut, destacó el comentario de su excompañera de Latina TV, Nelly Rossinelli, quien lo felicitó públicamente: “Con todoooooo Lucianito Mazzetti !!!! La vas a romper amigo”.

