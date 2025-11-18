El chef peruano Luciano Mazzetti protagonizó un tenso momento en el ‘reality’ chileno 'El Internado’, donde es jurado culinario, al señalarle al participante Luis Mateucci que su plato estaba crudo, lo que llevó a este a confrontarlo y acusarlo de favoritismo.

“Siempre que nos presenten algo crudo, simplemente es inaceptable” , manifestó el chef al explicar la decisión que determinó la derrota del equipo de Luis.

La explicación provocó la inmediata molestia de Mateucci, miembro del equipo perdedor, quien interrumpió al jurado para cuestionar su imparcialidad. “Tuviste que retorcerlo para encontrarle sangre. El de ellos estaba crudo”, argumentó.

Por ello, ante la insinuación de favoritismo, Mazzetti respondió de inmediato, dejando en claro su imparcialidad. “A mí me podrían importar tres pepinos quién gane este concurso”, afirmó.

En medio del intercambio de palabras, Laura Bozzo intervino, exigiendo un trato correcto hacia los jurados y su compatriota, para luego calificar la actitud de Mateucci como “una falta de respeto”.

Luciano Mazzetti

Finalmente, Mazzetti concluyó reafirmando la transparencia del proceso y los motivos técnicos de la eliminación.

“¿Alguno de ustedes ha sentido favoritismo? Jamás, no me interesa eso y no voy a entrar en ese juego contigo. Su cuy estaba crudo, sus papas no tenían sal, el ajo estaba muy elevado. Han trabajado bien, son errores solucionables", sentenció.

Luciano Mazzetti, de 39 años, debutó como jurado internacional en ‘El Internado’, reality show que combina la convivencia, la cocina y los desafíos físicos. El programa se emite por Mega desde el 13 de octubre de 2025.

A pesar de la actitud comprensiva inicial, el chef ya había advertido que su rigor aumentaría: “Igual puedo ser perro y súper malo, pero como recién les estoy agarrando un poquito de confianza a los participantes, y como no saben nada, quiero aguantarme un poco antes de criticarlos severamente”, adelantó.