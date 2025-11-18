Jason Mraz, reconocido intérprete de “I’m yours” y “I won’t give up”, regresará a Lima como parte de su nueva gira sudamericana, programada entre febrero y marzo de 2026. El artista se presentará el 12 de marzo en el Domo de Costa 21, en un show que reunirá lo mejor de sus más de dos décadas de trayectoria.

La venta de entradas se iniciará con la preventa BBVA el 19 y 20 de noviembre a las 10 a.m., con un 15% de descuento. La venta general comenzará el 21 de noviembre a través de Teleticket. Los artistas invitados que abrirán cada concierto serán anunciados próximamente.

Mraz, famoso por sus éxitos globales, llegará acompañado de su banda completa para ofrecer un concierto retrospectivo especialmente diseñado para su público latinoamericano. La gira comenzará el 25 de febrero en Santiago de Chile y finalizará el 22 de marzo en Ciudad de México, con paradas en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México.

Jason Mraz confirma concierto en Lima como parte de su gira por Sudamérica. (Foto: Instagram)

“Es una alegría y un verdadero privilegio regresar a Sudamérica y México después de tantos años. Mis fans siempre han compartido sus corazones y sus voces con una pasión increíble”, dijo el artista sobre su regreso a la región.

Con dos premios Grammy, una sólida reputación como compositor y un fuerte compromiso social, Jason Mraz se ha consolidado como una figura clave del pop contemporáneo. A través de su fundación, impulsa programas de educación artística y proyectos vinculados a la igualdad y la expresión creativa.

Su más reciente álbum, “Mystical Magical Rhythmical Radical Ride” (2023), reafirma su faceta más rítmica con temas como “I Feel Like Dancing”. Ese mismo año quedó en segundo lugar en “Dancing With The Stars” y amplió su presencia cultural con participaciones en Broadway, donde interpretó al ‘Dr. Pomatter’ en “Waitress”.