La peruana Brunella Torpoco y el cantautor cubano Norlam serán los artistas invitados que abrirán el concierto de Servando & Florentino, programado al viernes 21 de noviembre en Costa 21.

Brunella quien ha reversionado un éxito de Ana Gabriel en salsa llamado “Quién como tú”, acaba de estrenar una colaboración con Josimar que lleva por nombre “Si piensas si quieres” disponible en YouTube.

Norlam, exvoz de “Los 4 de Cuba”, estrenó recientemente su nuevo look y lanzó la canción “Mi media mitad” junto a Barrio Fino. Además, debutó como actor en la película 'Los patos y las patas’.

El concierto de los hermanos Primera tendrá apertura de puertas a las 5:00 p.m. y el line-up comenzará a las 8:00 p.m. Al finalizar, habrán buses de la ATU para el traslado del público.

Servando & Florentino | Foto: Difusión.

Los boletos para el concierto de Servando & Florentino están disponibles en Teleticket, con importantes descuentos para el público.