Actriz Michelle Yeoh recibirá el Oso de Oro en la próxima Berlinale

La actriz malasia Michelle Yeoh recibirá el Oso de oro de honor por su carrera en el próximo festival de cine de Berlín en febrero, anunciaron los organizadores el viernes.

Michelle Yeoh, de 63 años, será recompensada por sus “realizaciones excepcionales en el campo del cine”, subrayó el festival en un comunicado.

“Es una artista e intérprete visionaria cuyo trabajo trasciende las fronteras, sean geográficas, lingüísticas o cinematográfica” , declaró Tricia Tuttle, directora de la Berlinale.

El premio le será entregado en la ceremonia de apertura, el 12 de febrero de 2026.

La Berlinale, que se llevará a cabo del 12 al 22 de febrero, es la primera gran cita cinematográfica del año en Europa y figura, con Cannes, y Venecia, entre los principales citas fílmicas del continente.

Michelle Yeoh fue miembro del jurado en 1999, y luego participó en los filmes “Tigre y Dragon” y “Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo)”.

Michelle Yeoh / VALERIE MACON

Ganó el Oscar de la mejor actriz en 2023 por su papel en “Everything Everywhere All at Once”, convirtiéndose en la primera mujer asiática en recibir ese galardón.

Sus inicios en el cine fueron en los años 1980, antes de ingreso a Hollywood en 1997 como primera chica James Bond de origen chino en “El mañana nunca muere”, al lado de Pierce Brosnan.

Durante cuatro décadas de filmografía, impresionó al público en papeles en películas de artes marciales como “Tigre y Dragon” en 2000, el drama histórico “Memorias de una geisha” en 2005 y la comedia romántica “Crazy Rich Asians” en 2018.