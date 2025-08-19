La última vez que elaboré una nota acerca de la película ‘Wicked’ fue en junio de este año, cuando te informé sobre la audición que tuvo Amanda Seyfried. Ahora escribo este artículo por la secueda de la mencionada cinta: ‘Wicked: For Good’. Todo porque Michelle Yeoh decidió hablar acerca de las sorpresas musicales que traerá el filme que se estrenará en noviembre de este año.

Michelle Yeoh es una actriz, modelo y bailarina malasia de origen chino. (Foto: Mike Coppola / Getty Images) / Mike Coppola

Resulta que la artista de 63 años fue entrevistada recientemente por People a raíz de su papel de voz principal en la próxima versión en inglés del éxito de taquilla chino ‘Ne Zha 2’. El tema es que en aquella conversación también aprovechó para pronunciarse sobre el musical que es muy esperado en este 2025.

Michelle Yeoh nació el 6 de agosto de 1962 en Ipoh, Malasia. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images) / Michael Buckner

“Creo que vamos a sacar algunas canciones nuevas”, manifestó Michelle Yeoh sobre ‘Wicked: For Good’, antes de añadir en tono de broma: “Yo no dije eso”. Cabe mencionar que esas palabras llegan después de lo que manifestó Stephen Schwartz meses atrás.

Por si no lo sabías, él compuso la música y la letra del espectáculo en vivo en Broadway y también compuso los nuevos temas que se escucharán en ‘Wicked: For Good’. “Tengo permiso para decir que hay dos canciones nuevas en la película porque la narrativa lo exigía”, fue lo primero que dijo también en diálogo con People, pero durante la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama de los Compositores 2025 en junio.

Personajes que tendrán canciones nuevas en ‘Wicked: For Good’

“Una es para el personaje de ‘Elphaba’ (Cynthia Erivo). La otra es para el personaje de ‘Glinda’ (Ariana Grande)”, agregó Stephen Schwartz. Los fánaticos de ‘Wicked’ no pueden estar más emocionados por las revelaciones.

Los premios Oscar que ganó ‘Wicked’

Es necesario subrayar que en los Premios Oscar 2025, ‘Wicked’ compitió en 10 categorías, incluyendo ‘Mejor película’, ‘Mejor actriz principal’ (Cynthia Erivo) y ‘Mejor actriz de reparto (Ariana Grande); sin embargo, solo alcanzó el primer lugar en dos: ‘Mejor diseño de producción’ y ‘Mejor vestuario’.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí