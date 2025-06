Amanda Seyfried es una de las grandes actrices de Hollywood que ‘dejan todo en la cancha’ para interpretar adecuadamente a sus personajes; sin embargo, eso no significa que siempre se haya quedado con los papeles que quería. Precisamente, hace poco ella confesó que trabajó muchísimo para estar en ‘Wicked’, pero al final no lo logró.

Su revelación se produjo durante su participación en el pódcast ‘In the Envelope’ de Backstage, de acuerdo a People. En aquel entonces, la artista recordó cómo se encontró en varias audiciones para películas musicales. Una de las cintas es ‘Los Miserables’, en donde quiso trabajar con el papel de ‘Cosette’, llegando a audicionar seis veces, pero no se quedó con el personaje.

Lo curioso es que, años más tarde, audicionó la misma cantidad de veces para ‘Wicked’; sin embargo, tampoco llegó a quedarse con el papel. En esa ocasión, quiso ser ‘Glinda’, personaje que acabó siendo interpretado por Ariana Grande.

“Estoy en ese lugar privilegiado donde simplemente no tengo que audicionar, pero, claro, he hablado mucho de esto. Audicioné unas seis veces para ‘Wicked’ porque tenía que ser perfecto. Y me encantó”, aseguró Amanda Seyfried.

Amanda Seyfried empezó a modelar a los 11 años y se aventuró a actuar a los 15 años con papeles recurrentes como ‘Lucy Montgomery’ en la telenovela de CBS ‘As the World Turns’ y ‘Joni Stafford’ en la telenovela de ABC ‘All My Children’. (Foto: Theo Wargo / Getty Images)

“Simplemente soy competitiva conmigo misma de una manera muy sana”

“Estaba ocupada. Apenas tuve tiempo, pero lo logré. Trabajé muchísimo durante años y años en esa música. Simplemente soy competitiva conmigo misma de una manera muy sana”, indicó después la actriz. Ojo que esa no fue la primera vez que ella habló sobre el hecho de no haber quedado en ‘Wicked’. Recuerda que en marzo de este año te conté que ella, estando en el pódcast ‘Happy Sad Confused’, manifestó que para el papel de ‘Glinda’ se preparó bastante.

Amanda Seyfried nació el 3 de diciembre de 1985 en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto: Theo Wargo / Getty Images)

“Todo sucede por una razón”

“Y te digo que nunca me sentí tan sólida en mi voz como en las audiciones. Y eso es lo que obtuve de ello”, recordó Amanda aquella vez, dejando en claro que no se arrepiente de nada de lo que vivió, ya que considera que “todo sucede por una razón”. Cabe mencionar también que en el pódcast ‘Happy Sad Confused’ también señaló que llegó a cantar con Cynthia Erivo, asegurando que ese “fue un momento único”.

Los premios Oscar que ganó ‘Wicked’

Es necesario subrayar que en los Premios Oscar 2025, ‘Wicked’ compitió en 10 categorías, incluyendo ‘Mejor película’, ‘Mejor actriz principal’ (Cynthia Erivo) y ‘Mejor actriz de reparto (Ariana Grande); sin embargo, solo alcanzó el primer lugar en dos: ‘Mejor diseño de producción’ y ‘Mejor vestuario’.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí