En Hollywood hay grandes actrices. Una de ellas es Drew Barrymore, quien ha protagonizado muchas películas que han recibido críticas positivas. Hoy te hablaré sobre esta excelente artista estadounidense debido a que hace poco hizo una reflexión sobre su edad con un selfie sin maquillaje. A continuación, más detalles al respecto.

¿Cuándo y dónde nació Drew Barrymore?

Para empezar, por si no lo sabías, la actriz nació el 22 de febrero de 1975 en Culver City, California, razón por la cual actualmente tiene 50 años. Si bien varias mujeres prefieren ocultar su edad (y eso se respeta), ella ha optado por no hacerlo y ha dejado en claro que se siente cómoda con la apariencia que ha ganado con el pasar del tiempo.

Precisamente, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram (@drewbarrymore), Drew Barrymore decidió mostrar cómo luce sin maquillaje hoy en día. En el selfie que subió, de acuerdo a People, la artista, con una sonrisa en su rostro, enseñó sus líneas de expresión, así como de la frente y las arrugas de los ojos.

Este es el selfie que subió Drew Barrymore a Instagram hace poco y donde aparece sin maquillaje. (Foto: @drewbarrymore / Instagram)

“El lado B de la vida”

Pero lo que más llamó la atención fue la reflexión que hizo sobre su edad. Para ser exactos, ella colocó: “50 = El lado B de la vida - ¡Donde la verdadera magia comienza a girar!”. Debido a su post, los comentarios positivos de miles de sus seguidores no faltaron. Para muchos internautas, la mujer se ha convertido en un verdadero ejemplo a seguir por la forma en que afronta la nueva década.

Drew Barrymore es una actriz, directora, modelo, presentadora y productora estadounidense. (Foto: Alberto Rodriguez / Variety vía Getty Images)

Drew Barrymore no se ha realizado ningún procedimiento cosmético en su rostro

Cabe mencionar que el selfie en cuestión fue publicado dos meses después de que ella revelara que no se había realizado ningún procedimiento cosmético en su rostro. “No he hecho nada y quiero intentar seguir así... pero también pienso: haz lo que te funcione. Lo único que sé es que no hay que juzgar a los demás porque hagan las cosas de forma diferente”, dijo en un momento entre bastidores en ‘The Drew Barrymore Show’, según la citada fuente.

Además, es necesario recalcar que Barrymore indicó que, a medida que una envejece, el objetivo es ser más amable y atenta consigo misma porque cuanto “más cariñosos, acogedores y menos despectivos podamos ser, mejor será para nuestro juego mental y espiritual, que afecta al rostro”.

Las películas más destacadas de Drew Barrymore

‘La venenosa’

‘Batman eternamente’

‘Scream: grita antes de morir’

‘Ever After: A Cinderella Story’

‘La mejor de mis bodas’

‘Jamás besada’

‘E.T., el extraterrestre’

‘Ángeles de Charlie’

‘Los ángeles de Charlie: al límite’

‘Como si fuera la primera vez’

‘Luna de miel en familia’

