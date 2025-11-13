Shakira ofrecerá tres conciertos en el Estado Nacional de Lima los días 15, 16 y 18 de noviembre | (Foto: Instagram)
Redacción EC
La Orquesta Filarmónica de Lima (OFL) confirmó su participación especial en los conciertos que la superestrella colombiana ofrecerá en Perú como parte de su gira mundial’.

Y es que, músicos de cuerdas de la OFL subirán al escenario para interpretar un arreglo del tema “La Pared” a solicitud expresa de la cantante, quien se presentará en el Estadio Nacional los días 15, 16 y 18 de noviembre.

Filarmónica ofrecerá concierto dedicado a Beethoven

De forma paralela a esta colaboración, la Orquesta Filarmónica de Lima anunció su octavo concierto de la temporada 2025, esta vez, dedicado íntegramente a Ludwig van Beethoven.

En el espectáculo, interpretarán dos de sus obras para piano más aclamadas: el Concierto para piano N.º 2 en Si bemol mayor, Op. 19 y el monumental Concierto para piano N.º 5 en Mi bemol mayor, Op. 73, conocido popularmente como “El Emperador”.

La velada contará con Alexander Paley, quien será solista al piano y director invitado. Paley ha presentado su talento en escenarios internacionales como el Carnegie Hall y el Concertgebouw de Ámsterdam.

El concierto se realizará el próximo jueves 27 de noviembre a las 8:00 p. m. en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa (San Borja). Entradas disponibles en Joinnus.

