La Orquesta Filarmónica de Lima (OFL) confirmó su participación especial en los conciertos que la superestrella colombiana Shakira ofrecerá en Perú como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Y es que, músicos de cuerdas de la OFL subirán al escenario para interpretar un arreglo del tema “La Pared” a solicitud expresa de la cantante, quien se presentará en el Estadio Nacional los días 15, 16 y 18 de noviembre.

Filarmónica ofrecerá concierto dedicado a Beethoven

De forma paralela a esta colaboración, la Orquesta Filarmónica de Lima anunció su octavo concierto de la temporada 2025, esta vez, dedicado íntegramente a Ludwig van Beethoven.

En el espectáculo, interpretarán dos de sus obras para piano más aclamadas: el Concierto para piano N.º 2 en Si bemol mayor, Op. 19 y el monumental Concierto para piano N.º 5 en Mi bemol mayor, Op. 73, conocido popularmente como “El Emperador”.

La velada contará con Alexander Paley, quien será solista al piano y director invitado. Paley ha presentado su talento en escenarios internacionales como el Carnegie Hall y el Concertgebouw de Ámsterdam.

El concierto se realizará el próximo jueves 27 de noviembre a las 8:00 p. m. en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa (San Borja). Entradas disponibles en Joinnus.