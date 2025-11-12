El exfutbolista peruano Jefferson Farfán ha lanzado oficialmente su nuevo canal de 'streaming’ llamado ‘Satélite+’, una transformación de su proyecto digital anterior, JF10 TV, donde emite el podcast ‘Enfocados’ junto a Roberto Guizasola.

El anuncio fue realizado por el propio exdelantero de Alianza Lima en sus redes sociales, donde enfatizó el cambio de marca y la nueva visión de su canal.

“Hay historias que merecen ser contadas en otra galaxia… JF10 TV fue el inicio de lo que hoy es SATÉLITE+, un canal para el que no están preparados” , escribió.

Así, confirmaron también la continuidad de “Enfocados”, espacio de entrevistas que ha logrado millones de reproducciones con figuras como Paolo Guerrero y Ricardo Gareca.

“Misma casa, nuevo nombre. ‘Enfocados’ seguirá poniéndola muy arriba como a ustedes les gusta, mis galácticos” , aseguró Farfán en Instagram, tranquilizando a sus seguidores, a quienes se refiere como “galácticos” .

Además, trascendió que Farfán habría incorporado a Laura Spoya, Mario Irrivaren y Gerardo Pe, exintegrantes de ‘Todo Good’, quienes ahora formarían parte del equipo con un programa llamado ‘Manada Galáctica’.

“Satélite+ es un canal de entretenimiento dedicado a contenidos de otra galaxia. Estamos en la búsqueda de cambiar la historia, se vienen novedades para todos nuestros galácticos”, indicó la descripción del post.