Hace 25 años debutó Jefferson Farfán con Alianza Lima: así comenzó la historia de la 'Foquita'. Foto: Alianza Lima
Hace 25 años debutó Jefferson Farfán con Alianza Lima: así comenzó la historia de la 'Foquita'. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Cada 28 de julio es una fecha especial para el Perú, pero también para Jefferson Farfán y Alianza Lima. Hace 25 años, la ‘Foquita’ debutó oficialmente con la camiseta blanquiazul en Matute, dando el primer paso de una carrera que luego lo convertiría en uno de los futbolistas más importantes del país.

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