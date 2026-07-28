Cada 28 de julio es una fecha especial para el Perú, pero también para Jefferson Farfán y Alianza Lima. Hace 25 años, la ‘Foquita’ debutó oficialmente con la camiseta blanquiazul en Matute, dando el primer paso de una carrera que luego lo convertiría en uno de los futbolistas más importantes del país.

Con apenas 16 años, el delantero ingresó al campo durante el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Wanka por el Torneo Clausura de 2001, reemplazando a uno de sus máximos referentes: Waldir Sáenz.

Alianza Lima recuerda el debut de Jefferson Farfán hace 25 años: “El resto es historia”. Foto: Alianza Lima

El debut soñado de Jefferson Farfán con Alianza Lima

Aquel 28 de julio de 2001 quedó grabado para siempre en la memoria del exfutbolista, quien años después recordó con emoción lo que significó vestir por primera vez la camiseta del club del que es hincha.

“Mi debut soñado. A corta edad debutar con la camiseta que amas, con la camiseta de la cual eres hincha a muerte, la cosa más linda, más maravillosa. Estaba entrando por mi ídolo (Waldir Sáenz). Me hubiera encantado en ese momento poder estar junto a él en el campo”, manifestó en conversación con Alianza Play.

Durante ese encuentro, Farfán compartió plantel con otros jóvenes futbolistas que también dejarían huella en el fútbol peruano, entre ellos Paolo Guerrero y Wilmer Aguirre.

El gol que Jefferson Farfán soñó dedicarle a su madre

Aunque el debut fue inolvidable, la ‘Foquita’ confesó que se quedó con una espina: no pudo anotar el gol que había imaginado dedicarle a su madre, quien se encontraba en las tribunas de Matute.

“Recuerdo que mi madre estuvo en el estadio. Quería hacer un gol para dedicárselo. Hubiera sido un lindo debut si hubiera anotado un gol, pero bueno, no se dio así”, recordó.

Jefferson Farfán y el día de su debut en Alianza Lima. (Video: YouTube)

Pese a ello, ese partido marcó el comienzo de una relación inolvidable con Alianza Lima y el inicio de una carrera llena de éxitos.

Alianza Lima homenajeó a Farfán por los 25 años de su debut

A través de sus redes sociales, Alianza Lima recordó el aniversario del estreno profesional de Jefferson Farfán con un emotivo mensaje que rápidamente fue compartido por miles de hinchas.

“Hace 25 años, un chico de 16 entró a la cancha con un sueño y la camiseta más grande del Perú. Nadie imaginaba que ese debut marcaría el inicio de una historia que trascendería fronteras. Porque hay jugadores que nacen para el fútbol y otros que nacen para Alianza. 25 años del debut de Jefferson Farfán. El resto es historia.”

🇵🇪| 𝐄𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐅𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐬



Hace 25 años, un chico de 16 entró a la cancha con un sueño y la camiseta más grande del Perú. ⚪️🔵



𝐍𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚𝐛𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚… pic.twitter.com/srRyZ0YpAS — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 28, 2026

Tras consolidarse en el primer equipo de Alianza Lima, Jefferson Farfán dio el salto internacional en 2004, cuando fue transferido al PSV Eindhoven de los Países Bajos. A partir de entonces construyó una exitosa trayectoria en el extranjero y con la selección peruana, convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes de su generación.

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