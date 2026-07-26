Alianza Lima empató 2 a 2 con Comerciantes Unidos por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, y el arbitraje de Augusto Menéndez no le gustó nada a Franco Navarro Jr., gerente deportivo del club ‘íntimo’.

El directivo blanquiazul aseguró que el trabajo del arbitraje perjudicó al plantel en su visita a Cutervo, especialmente por un posible penal sobre Jairo Vélez que no fue revisado en el VAR.

“Es increíble que con todos los medios tecnológicos que existen no puedan ver un penal tan claro. Podemos entender que el árbitro no lo vea, pero el VAR, que está cómodamente en una oficina, es increíble que no lo vea. Estamos indignados”, indicó.

Asimismo, Navarro aseguró que el juez principal habría tenido comportamientos inadecuados durante el duelo.

“Fernando me comentó que hubo improperios dentro de la cancha. Nosotros vamos a defender al club, a los jugadores y al trabajo que estamos haciendo. No pedimos que nos ayuden, simplemente que cobren lo justo”, denunció.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir peleando para ganar el Torneo Clausura y que no hayan finales. Nosotros en todo el año hemos perdido un solo partido y esperamos seguir así”, culminó.

🎙️Franco Navarro: "HUBO IMPROPERIOS DE AGUSTO MENÉNDEZ CONTRA FERNANDO GAIBOR"



"NOSOTROS NO PEDIMOS QUE NOS AYUDEN, PEDIMOS QUE COBREN LO JUSTO".#AlianzaLima



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