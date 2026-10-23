Johan Madrid, exfutbolista de Sporting Cristal y procedente de la Universidad César Vallejo, reforzará al Domingo Dianderas de Ica para afrontar la fase decisiva de la Etapa Nacional de la Copa Perú. El experimentado jugador nacional se incorpora al conjunto iqueño con el objetivo de aportar su recorrido en el fútbol peruano durante los dieciseisavos de final del torneo.

El fichaje fue anunciado por el propio club a través de sus redes sociales. La llegada del futbolista representa una apuesta por la experiencia en una instancia en la que cada partido resulta determinante para las aspiraciones de los equipos que buscan avanzar en la competición.

Domingo Dianderas se refuerza con un ex Sporting Cristal para buscar el ascenso en la Copa Perú. Foto: Instagram

El Domingo Dianderas, campeón de Ica, confirmó la incorporación del jugador, quien cuenta con experiencia en la Primera División peruana y participaciones en la Copa Libertadores durante su trayectoria profesional.

“Johan Madrid, ex Sporting Cristal y procedente de César Vallejo, con amplia experiencia en Primera División y Copa Libertadores, llega para defender nuestros colores en la fase final de la Etapa Nacional. ¡Aguante, Domingo Dianderas!”, publicó la institución en sus redes sociales.

Madrid buscará aportar su experiencia al equipo iqueño en una etapa exigente del campeonato. Su recorrido por el fútbol profesional podría ser un recurso importante para afrontar los encuentros de eliminación directa, en los que los clubes necesitan mantener la regularidad para seguir en carrera.

Domingo Dianderas enfrentará a Atlético Torino en los dieciseisavos

El próximo desafío del conjunto iqueño será ante Atlético Torino, uno de los equipos tradicionales del fútbol peruano, por los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú.

El partido de ida está programado para el domingo 25 de octubre, desde la 1:30 p. m., en el estadio Campeonísimo de Talara. El encuentro marcará el inicio de una serie en la que ambos equipos buscarán obtener una ventaja de cara al compromiso de vuelta.

VIDEO RECOMENDADO