Johan Madrid cambia la Liga 2 por la Copa Perú y se une a Domingo Dianderas de Ica. Foto: Instagram
Johan Madrid cambia la Liga 2 por la Copa Perú y se une a Domingo Dianderas de Ica. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Johan Madrid, exfutbolista de Sporting Cristal y procedente de la Universidad César Vallejo, reforzará al Domingo Dianderas de Ica para afrontar la fase decisiva de la Etapa Nacional de la Copa Perú. El experimentado jugador nacional se incorpora al conjunto iqueño con el objetivo de aportar su recorrido en el fútbol peruano durante los dieciseisavos de final del torneo.

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