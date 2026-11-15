¡Expulsado Jean Deza! El delantero de Domingo Dianderas vio la tarjeta roja por pisotón contra rival | VIDEO

Domingo Dianderas se quedó con 10 jugadores por expulsión de Jean Deza a los 53′ en el partido contra Bella Esperanza. El ‘Ratón’ pisó fuerte a un defensor rival en un jugada aislada y vio la tarjeta roja en un momento clave del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Perú 2026. El equipo chinchano cae 1-0 en el Estadio Municipal de Quilmaná.

Domingo Dianderas se quedó con 10 jugadores por expulsión de Jean Deza a los 53′ en el partido contra Bella Esperanza. El ‘Ratón’ pisó fuerte a un defensor rival en un jugada aislada y vio la tarjeta roja en un momento clave del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Perú 2026. El equipo chinchano cae 1-0 en el Estadio Municipal de Quilmaná. Roja para Jean Deza. Pierde Domingo Dianderas y ahora con 10. Sabían lo que contrataron. https://t.co/7162p9L4N4 — 𝗝Ⓤ𝗔𝗡𝗠𝗔 | H.I 🎙️ (@ydalejuanma) November 15, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru