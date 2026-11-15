¡Expulsado Jean Deza! El delantero de Domingo Dianderas vio la tarjeta roja por pisotón contra rival | VIDEO
¡Expulsado Jean Deza! El delantero de Domingo Dianderas vio la tarjeta roja por pisotón contra rival | VIDEO
Por Redacción EC

Domingo Dianderas se quedó con 10 jugadores por expulsión de Jean Deza a los 53′ en el partido contra Bella Esperanza. El ‘Ratón’ pisó fuerte a un defensor rival en un jugada aislada y vio la tarjeta roja en un momento clave del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Perú 2026. El equipo chinchano cae 1-0 en el Estadio Municipal de Quilmaná.

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