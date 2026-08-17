Domingo Dianderas hace historia: equipo de Jorge Luna clasifica a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. (Foto: Domingo Dianderas)
Domingo Dianderas hace historia: equipo de Jorge Luna clasifica a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. (Foto: Domingo Dianderas)
Por Redacción EC

Domingo Dianderas FC de Chincha Alta consiguió una clasificación histórica a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, luego de imponerse por 2-1 a Atlético Nacional de La Tinguiña en un partido que mantuvo la emoción hasta el último minuto.

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