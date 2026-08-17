Domingo Dianderas FC de Chincha Alta consiguió una clasificación histórica a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, luego de imponerse por 2-1 a Atlético Nacional de La Tinguiña en un partido que mantuvo la emoción hasta el último minuto.

El conjunto chinchano afrontó el encuentro con la obligación de conseguir un resultado positivo, luego del empate 0-0 en el partido de ida. Con la serie completamente abierta, Domingo Dianderas salió decidido a buscar los goles que le permitieran quedarse con el boleto a la siguiente instancia.

El gran protagonista de la jornada fue Joe Martínez Aburto, quien apareció en el marcador para encaminar al representante de Chincha hacia la victoria. El 2-1 definitivo desató la celebración de los jugadores y aficionados, que festejaron una clasificación inédita para el club.

De esta manera, Domingo Dianderas, presidido por el popular comediante Jorge Luna, hará su estreno en la Etapa Nacional de la Copa Perú, donde representará a la región Ica. El cuadro chinchano buscará ahora seguir avanzando en el denominado ‘fútbol macho’ y acercarse a las instancias decisivas.

Sin embargo, la temporada todavía tiene un partido pendiente para Domingo Dianderas. Tras asegurar su clasificación, el equipo de Chincha Alta disputará la final departamental de Ica frente a CD Bad Boys de San Clemente, Pisco, en un nuevo desafío antes de afrontar la Etapa Nacional.

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