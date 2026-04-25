Iván Santillán vuelve a ser noticia en el fútbol peruano tras confirmarse su fichaje por Domingo Dianderas, equipo que competirá en la Copa Perú 2026. El lateral izquierdo, de amplia trayectoria en la Liga 1 y con experiencia en el extranjero, asumirá un nuevo reto en su carrera lejos del foco principal del fútbol profesional.

El defensor de 34 años, que pasó por clubes como Universitario, Cienciano y el fútbol mexicano, llega como uno de los refuerzos más importantes del torneo. Su incorporación apunta a darle jerarquía a un equipo que viene de consagrarse campeón distrital en Chincha y que ahora busca dar el salto a instancias mayores.

Santillán expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y aseguró que se encuentra en buenas condiciones físicas para afrontar el desafío. Además, destacó la ambición del proyecto, confiando en que su experiencia será clave para fortalecer al plantel en la Etapa Provincial del certamen.

El fichaje también refleja el crecimiento de Domingo Dianderas, club presidido por el comediante Jorge Luna, que apuesta por jugadores con recorrido para competir en la Copa Perú. Con la llegada del exUniversitario, el equipo chinchano se perfila como uno de los protagonistas en su camino hacia el ascenso.