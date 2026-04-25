Por Redacción EC

Iván Santillán vuelve a ser noticia en el fútbol peruano tras confirmarse su fichaje por Domingo Dianderas, equipo que competirá en la Copa Perú 2026. El lateral izquierdo, de amplia trayectoria en la Liga 1 y con experiencia en el extranjero, asumirá un nuevo reto en su carrera lejos del foco principal del fútbol profesional.

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