Xiomy Kanashiro comparte romántico mensaje para celebrar el cumpleaños número 42 de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / @xiomykanashiro)
Xiomy Kanashiro comparte romántico mensaje para celebrar el cumpleaños número 42 de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / @xiomykanashiro)
Por Redacción EC

Xiomy Kanashiro sorprendió a Jefferson Farfán con una celebración íntima por su cumpleaños número 42. La conductora de televisión organizó una cena en su hogar para agasajar al exfutbolista. La decoración fue uno de los aspectos que llamó la atención de la reunión.

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