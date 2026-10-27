Xiomy Kanashiro sorprendió a Jefferson Farfán con una celebración íntima por su cumpleaños número 42. La conductora de televisión organizó una cena en su hogar para agasajar al exfutbolista. La decoración fue uno de los aspectos que llamó la atención de la reunión.

La conductora de “América Hoy” aprovechó la fecha para dedicarle unas palabras a la ‘Foquita’. A través de una publicación en Instagram, acompañó un galería de fotos con un mensaje en el que destacó los momentos compartidos.

“Feliz cumpleaños al hombre que hace mis días más felices. Gracias por tantos momentos inolvidables, por cada sonrisa y por cada aventura juntos. Que Dios te bendiga y te permita seguir cumpliendo todos tus sueños. Siempre estaré ahí para ti. Te reamo”, escribió Kanashiro.

Xiomy Kanashiro comparte romántico mensaje para celebrar el cumpleaños número 42 de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / @xiomykanashiro)

De esta manera, la celebración no solo estuvo marcada por la cena, sino también por las expresiones de cariño que acompañaron el cumpleaños del exdeportista.

Por otro lado, la celebración coincidió con declaraciones de Elyse Blas, madre de Kanashiro, sobre la relación de su hija con el exfutbolista. Durante una entrevista con “América Hoy”, manifestó que se encuentra contenta con el vínculo sentimental. “Yo estoy muy feliz porque ama y cuida a mi hija. Yo quiero ser abuela”, destacó.

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El padre de Kanashiro también se pronunció sobre el romance y contó que conversó directamente con Farfán antes de dar su aprobación. “Sabemos la reputación que tiene Jefferson. Como cualquier padre, uno se preocupa, uno quiere lo mejor para los hijos y hay que conversar con las personas, en este caso”, dijo el padre de la bailarina.

Xiomy Kanashiro reveló que 'parchó' a Jefferson Farfán antes de iniciar su relación, pero él la sorprendió con su respuesta.

Mientras tanto, las felicitaciones por los 42 años del exdelantero también llegaron desde su entorno deportivo y amical. Roberto Guizasola, compañero de Farfán en el pódcast “Enfocados”, comentó que ya tenía preparado un regalo para el cumpleañero, aunque prefirió no revelar de qué se trataba.