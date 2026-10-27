La conductorade “América Hoy” aprovechó la fecha para dedicarle unas palabras a la ‘Foquita’. A través de una publicación en Instagram, acompañó un galería de fotos con un mensaje en el que destacó los momentos compartidos.
“Feliz cumpleaños al hombre que hace mis días más felices. Gracias por tantos momentos inolvidables, por cada sonrisa y por cada aventura juntos. Que Dios te bendiga y te permita seguir cumpliendo todos tus sueños. Siempre estaré ahí para ti. Te reamo”, escribió Kanashiro.
De esta manera, la celebración no solo estuvo marcada por la cena, sino también por las expresiones de cariño que acompañaron el cumpleaños del exdeportista.
Por otro lado, la celebración coincidió con declaraciones de Elyse Blas, madre de Kanashiro, sobre la relación de su hija con el exfutbolista. Durante una entrevista con “América Hoy”, manifestó que se encuentra contenta con el vínculo sentimental. “Yo estoy muy feliz porque ama y cuida a mi hija. Yo quiero ser abuela”, destacó.
El padre de Kanashiro también se pronunció sobre el romance y contó que conversó directamente con Farfán antes de dar su aprobación. “Sabemos la reputación que tiene Jefferson. Como cualquier padre, uno se preocupa, uno quiere lo mejor para los hijos y hay que conversar con las personas, en este caso”, dijo el padre de la bailarina.
Mientras tanto, las felicitaciones por los 42 años del exdelantero también llegaron desde su entorno deportivo y amical. Roberto Guizasola, compañero de Farfánen el pódcast “Enfocados”, comentó que ya tenía preparado un regalo para el cumpleañero, aunque prefirió no revelar de qué se trataba.
Jefferson Farfán festeja sus 42 años rodeado de familiares, amigos y figuras como Cuto Guadalupe. La celebración incluye saludos de cumpleaños, música, baile, salsa, diversión y una parrilla preparada para compartir en una gran fiesta.