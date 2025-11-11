¡Insólito! El cantante Paul Michael ha revelado que su pareja, la mediática Pamela López se encuentra evaluando postular al Congreso de la República como diputada en las Elecciones del 2026.

Y es que, durante su participación en el programa ‘La noche habla’, el joven ‘influencer’ aseguró que López tiene el apoyo de “las mujeres que pasaron la misma situación que ella”, por lo que, inclusive, estaría siendo asesorada ante un eventual cargo público.

CONOCE MÁS: Magaly Medina cuestiona constantes enfrentamientos entre Pamela López y Christian Cueva

“Ella sí se está preparando, está pensando postular también y hay que darle la oportunidad, es una persona que se desenvuelve bien” , destacó Michael.

A su vez, Michael reiteró su apoyo a la incursión política de Pamela, indicando que, si bien es una nueva experiencia para ella, “tiene la habilidad”. “Es muy talentosa, tiene virtudes y fluidez de palabra. Además tiene personas que la instruyen”, agregó en Todo se Filtra.

Joven cantante sale en defensa de su novia Pamela López. (Foto: Panamericna TV)

Sin embargo, el cantante evitó revelar bajó que partido político la trujillana pretende postular al Senado, pues según dijo, “es una información confidencial”, pero que “había propuestas” de varias agrupaciones.

Miss Perú Universo se alista para ceremonia de coronación

El novio de Pamela, quien tiene apenas 27 años, respaldó su candidatura indicando que “se expresa bien y quiere luchar por los demás”, cualidades que considera suficientes para ejercer un puesto de elección popular.

“Tiene el respaldo de las mujeres que han vivido experiencias similares, por lo que creo que podría ser una buena candidata”, afirmó Michael, sugiriendo que su vivencia de agresión conyugal con Christian Cueva podría sumarle votos.

Hasta el cierre de esta nota, Pamela López no ha oficializado su candidatura.