El Poder Judicial emitió una resolución que prohíbe al futbolista Christian Cueva y a Pamela López, madre de sus hijos, mencionarse o exponer públicamente sus conflictos legales y personales, según confirmaron los abogados de ambas partes.

Inicialmente, la defensa del deportista, el Estudio Villaverde, informó que el juzgado había ordenado a López “cesar inmediatamente todo comentario” contra Cueva en redes sociales y medios de comunicación, denunciando un presunto “hostigamiento constante” de su parte.

Sin embargo, el abogado de López, Gino Paolo Zamora Vega, aclaró que la medida judicial también recaía en su expareja. “La resolución no es solo para Pamela, también es para Christian Cueva, es para ambas partes”, declaró en ‘Amor y Fuego’.

El documento judicial, emitido el 29 de octubre, les ordena abstenerse de “emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir información sobre el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales de la otra persona”, informó el defensor de Cueva en Instagram.

Además, incluye la prohibición de “utilizar a los menores hijos para transmitir mensajes o exponer su situación o bienestar emocional ante terceros o medios de comunicación”.

Por tal motivo, el Juzgado advirtió que, si alguna de las partes incumple la orden y continúa refiriéndose a la otra, podría ser denunciada ante el Ministerio Público por el delito de “desobediencia y resistencia a la autoridad”.

A pesar de confirmar el contenido de la resolución, el abogado de Pamela manifestó su desacuerdo con la decisión judicial. “Me parece desproporcional la resolución (...) no existe un análisis proporcional con la libertad de opinión y en qué puede afectar sus declaraciones”, sentenció.

La resolución del Poder Judicial fue revelada por el abogado de Christian Cueva | Foto: @estudiovillaverdeperu