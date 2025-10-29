Pamela López decidió romper su silencio. Luego de las confesiones de Nadeska Widausky en El valor de la verdad, donde la modelo aseguró haber mantenido una relación con Christian Cueva durante su matrimonio, la exesposa del futbolista mostró conversaciones privadas que contradicen su versión.

Durante una entrevista en Magaly TV, la firme, López presentó chats fechados en junio de 2021, en los que el pelotero negaba rotundamente conocer a Widausky y le pedía que no lo acuse “sin razón”. En los mensajes, Cueva incluso juraba por sus hijos no tener vínculo alguno con la modelo, quien también fue pareja del exfutbolista Chemo Ruiz.

“¿De dónde la conocía? ¿En qué momento, de qué me perdí? Le encaré y, bueno, la clásica: ‘No la conozco, te juro por mis hijos’. El mismo discurso, es increíble”, recordó Pamela ante las cámaras.

Pamela López expone mensajes de Christian Cueva tras revelaciones de Widausky. (Foto: Captura/YT/Magaly TV: La Firme)

La empresaria explicó que todo ocurrió cuando notó un mensaje sospechoso en el celular del futbolista, cuyo Instagram se encontraba abierto. Ese detalle la llevó a confrontarlo directamente mientras se encontraba en Miami con sus hijos.

En su entrevista, Pamela aclaró que su aparición pública no tiene motivaciones de revancha, sino la necesidad de contar su verdad:

“Siempre lo mismo. Niega, se enoja, me hace sentir culpable, y luego todo se sabe. Ya no más”, dijo con firmeza.

Pamela López difunde pruebas contra Christian Cueva. (Foto: Captura/YT/Magaly TV: La Firme)

La exesposa del jugador también mencionó que se siente liberada de una relación donde la desconfianza era constante. “ Diosito ha tenido mucha piedad porque sino mis hijos estarían en el cielo. ‘Te juro por mis hijos que no la conozo’. Se quedó con que no la conocía, y mira”, añadió, con evidente mezcla de ironía y resignación.

Widausky confesó relación con Cueva

Las declaraciones de Nadeska Widausky, emitidas el domingo 26 de octubre, causaron gran revuelo mediático. En el programa de Beto Ortiz, la modelo aseguró que Cueva le fue infiel a Pamela López y que su relación se desarrolló en un departamento de Miraflores, donde habrían tenido varios encuentros.

Además, sostuvo que el futbolista le entregó una suma considerable de dinero, lo que desató aún más controversia.

Hasta el momento, Christian Cueva no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a las declaraciones de Widausky ni sobre los mensajes difundidos por Pamela López.

