Ante la posible incorporación de Gisela Valcárcel a la programación de Panamericana TV, hoy dirigida por su amiga Susana Umbert, Karla Tarazona, quien es conductora de un programa de espectáculos en dicho canal, se mostró dispuesta a trabajar con ella sin inconvenientes.

“No me molestaría, pero pregúntenle a ella si trabajaría conmigo porque ya una vez me cerró la puerta de un canal” , dijo la novia de Christian Domínguez al ser entrevistada por Trome, haciendo referencia a un presunto veto del pasado.

Christian Domínguez y Karla Tarazona

La presentadora de ‘Préndete’ expresó que, frente a los cambios que se están produciendo en Panamericana TV, está abierta a cualquier oportunidad.

“Que pase lo que tenga que pasar, estoy esperando para ver si se renueva mi contrato o se presenta otra oportunidad de trabajo”, concluyó Tarazona.

Melissa Klug reveló el motivo de su separación con Jesús Barco

CONOCE MÁS: Christian Domínguez se disculpa con Karla Tarazona tras acusaciones de su hija mayor

¿Gisela Valcárcel ingresará a Panamericana TV?

La posibilidad del retorno de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión surgió tras declaraciones de la exproductora Pati Lorena, en el contexto de la reciente venta del canal.

Durante una entrevista con ‘Magaly TV’, Lorena aseguró que Valcárcel estaría planeando su vuelta a las pantallas a través de su amiga Susana Umbert, quien ha asumido la dirección de contenidos en la nueva administración de Panamericana TV.

Lorena indicó que Umbert estaría buscando locaciones, como el Teatro Segura, para un nuevo proyecto televisivo que, según ella, será destinado al regreso de Valcárcel a un “canal familiar” con su entorno cercano.

La exmodelo Melanie Martínez interviene en la polémica de su hija Camila con Christian Domínguez por presunto abandono. Domínguez opta por el silencio.

MÁS INFORMACIÓN: Hija mayor de Christian Domínguez culpó a Karla Tarazona por no ver a su padre en cuatro meses

La compra de Panamericana

El pasado 10 de octubre, Panamericana Televisión S.A. (Canal 5), uno de los medios de comunicación más antiguos del Perú, ha confirmado un cambio en su estructura de propiedad, poniendo fin al control que la familia Schütz.

La adquisición de la totalidad de las acciones de Panamericana Televisión se concretó por el Grupo Paltarumi y la reconocida productora de televisión Susana Umbert Bentín.

Susana Umbert se pronuncia luego de la adquisición de Panamericana Televisión. (Foto: IG)

“[Tenemos el objetivo] de recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo, modernizar su propuesta y acercar la televisión a la gente”, dijo Umbert.

“Panamericana fue durante décadas parte de la vida de los peruanos, y ese lazo emocional es el que queremos recuperar”, agregó.