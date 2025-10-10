El cantante Christian Domínguez ofreció disculpas públicas a Karla Tarazona luego que su hija mayor, Camila, la señalara como la responsable del distanciamiento de su padre, a quien dijo que no ve desde hace cuatro meses.

En el programa “Préndete”, Domínguez se refirió a las declaraciones que brindó su hija a través de sus redes sociales, donde aseguro que no tiene una buena relación con Karla Tarazona y que eso habría hecho que su padre se aleje de ella.

“Te pido mil disculpas y solo puedo agradecerte. Han hablado y te han metido en este rollo gratis. A ti, a mis hijos y el bebé. Han ensuciado tu imagen, yo podría hablar maravillas porque eres una madre increíble y admirable. No lo digo yo, lo dicen tus actos y me da mucha pena que te sigan tocando”, dijo Domínguez.

Christian Domínguez sufrió accidente con La Gran Orquesta

“Gracias por apoyarme tanto, por estar pendiente de mis hijos como si fueran tuyos. Toda la vida te lo agradeceré y gracias por mantenerte en silencio. Sé lo que has llorado y no es justo para ti”, añadió.

Asimismo, Christian Domínguez también agradeció a los hijos de Karla Tarazona por no responder a las declaraciones de su hermanastra. “Por más que hayan querido otra vez responder por redes, como lo querían hacer en su tema familiar del pasado, pero entendieron que jamás los vamos a exponer”, refirió.

Christian Domínguez y Karla Tarazona ya tienen un hijo en común | Foto: Instagram

Finalmente, Christian Domínguez reafirmó que manejará el tema con su hija de forma interna, sin involucrar a más personas. “Espero que quede claro, es una menor de edad y lo correcto es manejar este tema de manera interna”, precisó.