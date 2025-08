Tras ganarle dos juicios por presunta violencia psicológica a Karla Tarazona, su expareja y madre de sus hijos, el cantante de cumbia Leonard León arremetió contra ella, acusándola de sabotear su vínculo con los menores.

En una entrevista con "Amor y Fuego", el artista aseguró que Karla no solo le impide ver a sus hijos, sino que también los pone en su contra, promoviendo la figura de su actual pareja, el también cumbiambero Christian Domínguez, como padre.

“Durante el cumpleaños de mi hijo en abril, no me dejaron verlo; sin embargo, más tarde vi una foto en la que él estaba con otra persona. ¿Por qué no querían que yo me involucrara en su vida, pero sí con otra persona?” , cuestionó Leonard, visiblemente molesto.

Acto seguido, León continuó con su queja, afirmando que parecía que su expareja prefería que Christian ocupara su lugar en la vida de los niños. “Parece que no quieren que me involucre como papá, sino que quien esté a su lado sea el padre” , agregó.

¿Qué opinan los hijos de Leonard León?

Semanas atrás, durante el cumpleaños de Christian Domínguez, el hijo mayor de Karla y Leonard compartió un emotivo mensaje en redes sociales, declarando al cumbiambero como su “verdadero papá”.

“Eres todo para mí. Te amo mucho. Siempre estaré para ti en los buenos y malos momentos. Tú eres mi papá y siempre lo serás” , escribió el adolescente en su publicación.

En otro fragmento añadió: “No importa lo que digan los demás, el verdadero papá en mi vida eres tú. Eres la definición de un verdadero padre. Te amo con toda mi alma, viejito bello”.

MÁS INFORMACIÓN: Leonard León se casó con Olenka Cuba y compartió su primera foto como esposos

¿Por qué Leonard León no visitó a sus hijos a pesar de no tener restricciones judiciales?

Ante las acusaciones de abandono y la falta de restricciones judiciales que le impidan ver a sus hijos, Leonard explicó que su ausencia fue una medida preventiva ante posibles represalias de Karla, quien, según él, ha inventado delitos en su contra.

“Cuando iniciamos el acuerdo de conciliación, teníamos que ceñirnos a la ley. En ningún momento quise exponerme. Si ella fue capaz de inventar estos hechos, ¿por qué no habría de pensar que podría inventar otros de violencia?”, indicó.