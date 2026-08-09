El programa de imitación “Yo soy” regresó por todo lo alto con una nueva temporada en Latina. En su debut del nuevo formato, el jurado Carlos Alcántara dejó de lado su habitual posición en la mesa junto a Jely Reátegui y Ricardo Morán para subir al escenario y compartir una presentación junto a Josué Rivaldo, imitador de Raphael.

El actor y comediante se convirtió en la pareja musical de Rivaldo para interpretar “Amor mío”, uno de los temas más reconocidos del repertorio del cantante español. La presentación estuvo cargada de emoción y permitió ver al jurado en una parodia de su ídolo musical.

Durante el performance, el popular ‘Cachín’ y el imitador de Raphael mostraron complicidad sobre el escenario y disfrutaron de la interpretación. El momento se convirtió en uno de los pasajes llamativos del regreso de “Yo soy” a la televisión peruana.

Carlos Alcántara se caracterizó como el artista español y cantó a dúo con Josué Rivaldo, imitador de Raphael en el estreno de la nueva temporada de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

La participación de ‘Cachín’ llamó especialmente la atención porque el jurado suele encargarse de evaluar a los concursantes. En esta oportunidad, sin embargo, decidió cambiar los roles y se sumó al espectáculo para acompañar al último campeón del programa de imitación.

Josué Rivaldo, quien interpreta a Raphael y ya obtuvo un trofeo con su trabajo, fue el encargado de mantener la esencia del reconocido intérprete español durante la presentación. Junto a ‘Cachín’, protagonizó una versión especial de “Amor mío”, que se robó el aplauso del público.

“Gracias a Josué, un gran cantante que se dio el trabajo de ensayar conmigo y acompañarme en esta presentación. Es un homenaje, una parodia a mi ídolo, espero que les haya gustado”, expresó Alcántara tras su performance.

Carlos Alcántara se caracterizó como el artista español y cantó a dúo con Josué Rivaldo, imitador de Raphael en el estreno de la nueva temporada de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

De esta manera, “Yo soy” inició una nueva temporada en televisión. A partir del lunes 10 de agosto, a las 9 p.m., el programa de imitación arrancará con su etapa de casting para encontrar al mejor imitador del país. Cabe señalar que tomará el espacio dejado por “Me caigo de risa”.