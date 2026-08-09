Carlos Alcántara se caracterizó como el artista español y cantó a dúo con Josué Rivaldo, imitador de Raphael en el estreno de la nueva temporada de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
Carlos Alcántara se caracterizó como el artista español y cantó a dúo con Josué Rivaldo, imitador de Raphael en el estreno de la nueva temporada de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
Por Redacción EC

El programa de imitación “Yo soy” regresó por todo lo alto con una nueva temporada en Latina. En su debut del nuevo formato, el jurado Carlos Alcántara dejó de lado su habitual posición en la mesa junto a Jely Reátegui y Ricardo Morán para subir al escenario y compartir una presentación junto a Josué Rivaldo, imitador de Raphael.

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