Hansel Bernuy, pareja de Naldy Saldaña, rompió su silencio sobre la denuncia que la cantante presentó contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos. El músico aseguró que ha acompañado a la artista desde el primer momento y que continuará respaldándola durante todo el proceso.

En declaraciones al programa de YouTube ‘Q’ Bochinche’, el saxofonista explicó que decidió mantenerse al margen de las declaraciones públicas relacionadas con el caso. Según señaló, su prioridad ha sido acompañar a Naldy Saldaña de manera personal y preservar su bienestar.

“Para mí el apoyo y el respaldo a Naldy ha sido siempre de manera personal, de manera presencial con ella”, manifestó Bernuy al citado medio. El músico aclaró que su decisión de no intervenir públicamente no responde a motivos legales ni de seguridad, sino a una convicción personal.

Novio de Naldy Saldaña le expresa su apoyo absoluto, pero se mantiene en reserva tras acusación al exdirector musical de 'La Bella Luz'.

Bernuy también sostuvo que no considera necesario pronunciarse constantemente en redes sociales o medios de comunicación para demostrar su apoyo. En ese sentido, afirmó que lo más importante para él es que Naldy sepa que cuenta con su apoyo durante esta etapa.

“Me basta con que Naldy esté bien y con que ella sepa que tiene todo mi apoyo desde el día uno hasta el último día en que se acaben todas estas cosas”, expresó el saxofonista, quien evitó entrar en detalles sobre las acusaciones o cuestionamientos que rodean el caso.

Cabe recordar que el pronunciamiento de Bernuy se produjo después de que Óscar Custodio, fundador de La Bella Luz, ofreciera disculpas públicas a Naldy Saldaña por la manera en que manejó inicialmente su denuncia.

Óscar Custodio ofreció disculpas públicas a Naldy Saldaña y admitió haber tomado una decisión equivocada. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")

En una reciente conferencia de prensa, en la que se presentaron todos los artistas que forman parte de La Bella Luz, se anunció que el cantante Óscar Junior asumió el liderazgo de la agrupación. En el mismo evento, el popular ‘Senderito’ anunció grandes cambios en la interna del grupo.