El músico Hansel Bernuy rompió su silencio tras la denuncia por presuntos tocamientos indebidos de su pareja contra César Sánchez Chavesta. (Foto: Instagram -@hanselsax / Captura de video- Magaly TV, la firme)
El músico Hansel Bernuy rompió su silencio tras la denuncia por presuntos tocamientos indebidos de su pareja contra César Sánchez Chavesta. (Foto: Instagram -@hanselsax / Captura de video- Magaly TV, la firme)
Por Redacción EC

Hansel Bernuy, pareja de Naldy Saldaña, rompió su silencio sobre la denuncia que la cantante presentó contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos. El músico aseguró que ha acompañado a la artista desde el primer momento y que continuará respaldándola durante todo el proceso.

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