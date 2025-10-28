Natalia Salas anunció que dejará de aparecer en la telenovela “Eres mi bien” de Latina, luego de confirmar que se encuentra en una nueva lucha contra el cáncer. La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales y sorprendió a todos sus fans.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la carismática actriz anunció que dará un paso al costado de la telenovela que le permitió volver a las ficciones televisivas luego de 9 años de ausencia.
“Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella”, escribió la actriz.
Los fans de Natalia Salas no dudaron en escribir mensajes positivos y de aliento hacia la actriz que lucha contra una metástasis en una vértebra. Los usuarios de redes sociales han respaldado la decisión de la actriz.
Cabe señalar que Natalia Salas será reemplazada por su colega y amiga Ximena Díaz, quien a partir de este martes 28 de octubre asumirá el rol de ‘Mechita’ en la telenovela “Eres mi bien” de Latina.
Como se recuerda, Natalia Salas anunció hace algunos días que lucha nuevamente contra el cáncer y que, debido a su condición, tendrá que dejar de lado algunas actividades. Eso sí, aseguró que se casará el próximo 15 de noviembre con Sergio Coloma.
