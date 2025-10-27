Jesús Barco atraviesa un difícil momento a nivel personal y profesional, pues no solo fue separado de su club tras aparecer en un club celebrando junto a sus compañeros de equipo, sino que Melissa Klug anunció el fin de su relación con el futbolista. Ahora, compartió un mensaje que llamó la atención de todos.

Ante esta racha negativa, el futbolista recurrió a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje que revela el difícil momento que atraviesa tras ser captado en una piscina con algunas mujeres.

“Los planes de Dios siempre van a obrar para bien, aunque los procesos sean difíciles”, escribió Jesús Barco en sus redes sociales.

Melissa Klug y Jesús Barco / SYSTEM

Este mensaje llega luego que Melissa Klug también anunciara su separación del futbolista luego de cinco años de relación y una hija en común. En comunicación con “América Hoy”, la ‘Blanca de Chucuito’ rompió su silencio.

“Estamos atravesando una crisis de pareja, no sé cómo se vaya a resolver en el camino. Si se puede bien, si no, si modo. La falta de comunicación y lo que hizo, es para pensar bien las cosas con cabeza fría”, dijo Klug.

Chalaca brinda más detalles de su ruptura con Jesús Barco. (Foto: América Hoy)

“Tenemos una hija y estamos atravesando uno de los peores momentos de nuestra relación. Yo estoy recién operada y lo que necesito, es recuperarme en paz”, agregó.