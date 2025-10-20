Melissa Klug se convirtió en noticia por compartir un comunicado en sus redes sociales donde anunciaba el fin de su relación con Jesús Barco; sin embargo, la publicación fue borrada a los pocos minutos. ¿Qué sucedió? La ‘Blanca de Chucuito’ lo explica.
En una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa Klug confirmó que sí publicó un comunicado anunciando su separación del padre de su última hija; sin embargo, lo borró casi al instante. Según dijo, esto fue un error.
Al ser consultada por lo que había sucedido, Melissa Klug dijo lo siguiente: “Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo; lo siento”.
Ante la escueta respuesta, la periodista del citado medio insistió preguntando si este error fue provocado por una tercera persona, a lo que Melissa respondió: “No existen terceras personas, fue un error”.
¿Qué decía el polémico comunicado?
Aunque breve, el comunicado publicado y borrado al instante por Melissa Klug decía lo siguiente:
“Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal”, escribió Klug.
Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Melissa Klug anuncia su separación de Jesús Barco a través de sus redes sociales. En 2024, la ‘Blanca de Chucuito’ anunció el fin de su relación por “faltas de respeto”; sin embargo, a los pocos meses el futbolista se disculpó y retomaron su romance.
