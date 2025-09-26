Melissa Klug mantiene una sólida relación con Jesús Barco y confía en él ahora que ambos están distanciados por el trabajo; sin embargo, también asegura que vive en paz y advirtió al futbolista sobre lo que pasaría si llegara a engañarla.

En una reciente conversación con el diario Trome, Melissa Klug aseguró que su paz no es negociable y que, si Jesús Barco, quien actualmente juega en un club de Huánuco, le es infiel, no lo perdonaría.

“Él (Jesús Barco) ya sabe, sería un hu… perder a su familia por una zancudita. Ya, a estas alturas, no perdono nada. Mi paz mental no tiene precio, no podría”, señaló la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa Klug y Jesús Barco / SYSTEM

“Uno no está para repetir historias. Ya crecimos, sanamos, maduramos y solo queremos paz y felicidad”, agregó en su declaración.

Asimismo, Melissa Klug confirmó que, si todo sale bien, el otro año se casará con Jesús Barco. “Ya lo decidimos”, afirmó la empresaria.

Jesús Barco y Melissa Klug

Cabe resaltar que Melissa Klug y Jesús Barco mantienen una relación a distancia, pues la ‘Blanca de Chucuito’ vive en Lima, mientras el futbolista se encuentra en Huánuco jugando para un club de dicho departamento. Eso sí, ambos suelen viajar con frecuencia para verse.