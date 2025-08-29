La empresaria Melissa Klug volvió a pronunciarse sobre la tensa relación que mantiene con el padre de sus hijos, el exfutbolista Jefferson Farfán, a quien demandará para solicitar un aumento en la pensión de alimentos, argumentando que, al haber crecido los menores, sus gastos también han aumentado.

De ese modo, al ser entrevistada con ‘Magaly TV, La Firme’, la empresaria señaló que, tras la ausencia del exfutbolista en la segunda citación de conciliación, el caso pasará directamente a los tribunales.

CONOCE MÁS: Melissa Klug organizaría un partido de fútbol para pagar 300 mil dólares a Jefferson Farfán

“Yo no le tengo miedo a él ni a sus abogados. ¿Por qué tendría que tenerlo?” , declaró la ‘influencer’, para luego acusar al deportista de obstaculizar el futuro académico de su hijo mayor, Adriano, cuyo deseo es estudiar en el extranjero.

Es que, si bien el hijo mayo de Farfán estudia Administración en una conocida universidad en Lima, el verdadero sueño del menor habría sido llevar una carrera en otro país, meta que incumplió por la supuesta falta de apoyo de su padre.

“Siempre quiso estudiar en el extranjero, y su padre lo sabe. Pero como no hay comunicación directa y todo es a través de los abogados, ellos nunca responden. Incluso los temas del colegio los tengo que manejar con ellos” , declaró.

En cuanto a su hijo menor, Jeremy, pidió a Farfán que lo acompañe con mayor frecuencia a sus partidos de fútbol. “Él juega en el colegio y su padre ha ido solo un par de veces. Me gustaría que esté más presente y lo motive, porque el fútbol es su pasión”, agregó.