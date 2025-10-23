Melissa Klug no tuvo reparos en enviar un mensaje a sus detractores luego de anunciar su separación del futbolista Jesús Barco, quien fue captado en un día de piscina al lado de sus compañeros de equipo y algunas mujeres.
Tras explicar en “América Hoy” que está separada del futbolista, con quien tiene una hija en común, la ‘Blanca de Chucuito’ recurrió a sus redes sociales para compartir un video dedicado a sus detractores.
A través de sus stories de Instagram, Melissa Klug compartió un singular video en el que se refiere a los comentarios que ha generado el anuncio de su separación.
“Quien habla mal de vos tiene tres cosas en el corazón. Quiere ser como vos, quiere tener lo que vos tienes y quiere hacer lo que vos haces. No te enojes con esas personas. Si esas personas son tus fans, quieren saber de vos a cada detalle, ¿Cómo te vas a enojar? Te potencia. Déjalos que hablen”, es el mensaje del video.
Previo a dicha publicación, Melissa Klug también compartió otro clip en el que hace una reflexión sobre su balance del 2025, precisando que se siente aliviada de que pronto acabará el año.
“Solo 2 meses más y se acaba el 2025”, señala el post de Melissa Klug.
Como se recuerda, en una reciente entrevista con “América Hoy”, Melissa Klug sorprendió a todos al anunciar su separación de Jesús Barco, futbolista con el que estaba comprometida y con quien tiene una hija en común.
“Tenemos una hija y estamos atravesando uno de los peores momentos de nuestra relación. Yo estoy recién operada y lo que necesito, es recuperarme en paz”, aclaró la ‘Blanca de Chucuito’.
