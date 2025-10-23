El martes, Melissa Klug ha confirmado el fin de su relación con el futbolista Jesús Barco, después de las imágenes, donde su prometido, fue captado en diferentes reuniones y fiestas con mujeres en Huánuco, donde juega actualmente.

“Estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación” , dijo Klug a ' Magaly TV, la Firme’ , programa que expuso al deportista. Sin embargo, descartó que su distanciamiento se haya dado por “terceras personas”.

Klug, por su parte, señaló que perdió la confianza en Jesús debido a las numerosas reuniones que mantuvo. “El simple hecho de que él estuviera allí ya es una falta de respeto. Lo que haya hecho además, no lo sé”, sentenció.

Jesús Barco fue separado de Alianza Universidad por indisciplina

La confirmación de la ruptura de la pareja coincide con una drástica decisión tomada por el club Alianza Universidad de Huánuco, equipo donde milita Jesús Barco, junto a Carlos Ascues y Alexi Gómez.

Tras ser involucrados en presuntos actos de indisciplina captados por cámaras del mismo programa de espectáculos, la directiva del equipo, que lucha por evitar su descenso a la Liga 2, anunció la separación temporal de los jugadores del plantel profesional.

“Se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente”, señaló el comunicado, añadiendo que los jugadores quedan exonerados temporalmente de los entrenamientos mientras se evalúan sus descargos.

Poco después de las declaraciones de Klug, Barco se pronunció a través de sus historias de Instagram con una enigmática publicación: “Reset, restart y refocus” (“reiníciate, vuelve a empezar y vuelve a enfocarte”), interpretada como su respuesta.

¿Cómo inició la relación de Melissa Klug y Jesús Barco?

La relación entre Klug y Barco inició en 2020 y fue polémica por la gran diferencia de edad, y es que, Melissa tiene 41 años y Jesús 28. En 2021, el futbolista le propuso matrimonio a la empresaria, aunque la boda nunca se concretó.

Tienen una hija en común, Cayetana, misma que nació a finales de 2023. Pese a los planes y su ilusión inicial, la relación ha estado marcada por altibajos, incluyendo al menos dos rupturas previas al reciente ampay.

Jesús Barco: ¿Cómo fue su ampay?

Las cámaras de 'Magaly TV, la Firme’ captaron a Jesús Barco en varias reuniones y fiestas junto a mujeres y sus compañeros de club, Carlos Ascues y Alexi Gómez, supuestamente a espaldas de Melissa Klug, madre de su hija.

El programa registró su presencia el 20 de septiembre en el Club Mística, y luego, el 6 de octubre, volvió a ser visto en el mismo lugar, esta vez tanto de día como de noche, en un ambiente festivo.

Semanas atrás, Melissa había adelantado que, en caso de una infidelidad, no lo perdonaría. “Él (Jesús Barco) ya lo sabe. A estas alturas, no perdono nada. Mi paz mental no tiene precio, no podría”, afirmó.

