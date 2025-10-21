Ante las acusaciones de abandono paternal por parte de la hija mayor del cantante de cumbia Christian Domínguez, las cuales, según dijo ella, se intensificaron luego de formalizar su relación con Karla Tarazona, Melanie Martínez, madre de la adolescente salió al frente para defenderla en medio del conflicto.

De esta manera, la exmodelo acusó al líder de La Gran Orquesta Internacional de intentar manipular la percepción de los hechos ante las quejas de su hija de 16 años, quien ha expresado sus frustraciones en redes sociales.

“Mi hija no miente. No hace por rebeldía” , dijo Melanie a “Magaly TV, la Firme”, para lueg añadir: “Ella simplemente ha sentido una gran decepción y ha decidido salir a decir esta cosa. Solamente estoy preocupada por mi familia, por mis hijos, por mi hija”.

A su vez, la exmodelo subrayó que las acusaciones de Camila, que habrían surgido tras una discusión en la casa que Christian comparte con Karla, “no fueron una simple pataleta”. Y añadió: “Si él quiere darle ese giro a la situación, que lo siga viendo de esa manera”.

Por su parte, el cantante optó por no responder directamente, asegurando que no expondría a la menor. “Cada padre tiene sus formas, cada uno cría a sus hijos a su manera... No lo voy a hacer”, enfatizó.

Martínez destacó que se involucró en el conflicto por el sufrimiento de su hija. “Me duele verla sufrir. Ha sufrido una gran decepción”, comentó a Todo Se Filtra.

La relación sentimental entre Melanie Martínez y Christian Domínguez, que tuvo su origen en 2006, terminó 4 años después en medio de rumores de infidelidad.

Hace unas semanas, Camila, hija mayor de Christian, lo acusó de cortar todo contacto con ella desde hace cuatro meses, poniendo a Tarazona por encima de su tiempo juntos. “No voy a rogar amor”, dijo la adolescente.

De igual forma, Camila reveló haber fingido “aprobar” su aceptación a Karla para estar cerca de su padre, pero que ahora ya no quería acercarse a él. “No me da la atención que merezco por dársela a otras personas”, explicó.

Si bien reconoció que Domínguez toma sus propias decisiones, también reiteró la responsabilidad de la conductora. “Tiene bastante culpa la señora, pero cada uno toma sus propias decisiones. Nadie le puso una pistola en la cabeza”, sostuvo.