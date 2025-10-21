Ed Sheeran confirmó su regreso a Perú. El intérprete británico ofrecerá un concierto especial el próximo 20 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su nueva gira internacional “LOOP Tour”. Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster.

El intérprete de “Perfect” y “Shape of you” confirmó su regreso a Perú luego de nueve años desde su última visita. Esta vez, el artista británico vuelve con una propuesta que reinventa su puesta en escena con un formato inmersivo, un sonido renovado y un recorrido por sus grandes éxitos junto a los temas de su más reciente disco.

El concierto en el Estadio Nacional de Lima será presentado por Move Concerts Perú, y las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, con precios desde S/144, con 25% descuento para tarjetas BBVA.

Ed Sheeran vuelve a Perú luego de 9 años para un concierto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que esta será la primera visita de Ed Sheeran a Perú desde 2017, cuando ofreció conciertos sold out. Ahora, se espera que su regreso con “LOOP Tour” repita el éxito que obtuvo con “Mathematics Tour”, una de las giras más exitosas de la historia.

Ed Sheeran ostenta varios récords mundiales, principalmente gracias a su ÷ (Divide) Tour, que se consagró como la gira más taquillera de todos los tiempos, recaudando más de US$875 millones y convocando a casi 9 millones de espectadores. También posee el récord de asistencia más grande de la historia para un solo artista, al reunir a 257,751 personas en cuatro noches consecutivas durante 2018.

Sobre su nuevo álbum

Con Play, su octavo álbum de estudio lanzado en septiembre de 2025 de los cuales destacan “Azizam”, “Camera” y “A Little More”, Ed Sheeran inicia una nueva etapa creativa y personal. En este disco, que debutó en los primeros lugares de las listas globales, el artista se atreve a experimentar con sonidos de la música india y persa, fusionados con su inconfundible estilo pop-folk.

El resultado refleja una madurez artística marcada por vivencias profundas: la pérdida de amigos y el diagnóstico médico de su esposa lo llevaron a componer desde una mirada más introspectiva y emocional. Alejado de las convenciones del estrellato, Sheeran defiende una vida sencilla y creativa —sin smartphone y este año sorprendió al romper su habitual silencio mediático con una entrevista en el programa español La Revuelta y un emotivo mensaje a sus seguidores de habla hispana.

Ahora, Ed Sheeran se prepara para volver a Perú, luego de nueve años, para ofrecer un concierto especial el 20 de mayo en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas saldrán en preventa el jueves 23 de octubre a través de Ticketmaster.