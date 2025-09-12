Ed Sheeran lanza nuevo disco en medio de críticas: “Nunca será uno de los mejores”

El cantante británico Ed Sheeran lanzó este viernes su nuevo trabajo discográfico, titulado ‘Play’, que recibió críticas de una parte de la prensa británica, que lo tildó de “populista” o “nada glamuroso”, mientras que aseguró que el artista “nunca estará entre los más grandes de la historia”.

‘Play’, su octavo trabajo de estudio, está compuesto por 18 canciones con notas con referencias a la música india a través de la utilización de instrumentos como el shitar o el kanjira y la colaboración con estrellas indias como Arjit Singh, aunque manteniendo un reconocible estilo que fue precisamente objeto de las críticas de los rotativos de su país natal.

“Por qué Ed Sheeran nunca será de los mejores de todos los tiempos”, reza el titular de la crítica del periódico conservador The Telegraph, que señaló que el inglés es muy previsible y reconocible en sus canciones.

“Puedes cantar las canciones de Sheeran la primera vez que las escuchas porque siempre sabes cuál será el siguiente acorde y la siguiente rima”, se lee.

En definitiva, Sheeran, a juicio de The Telegraph, “no ha hecho nada para situarse a la altura de los grandes de todos los tiempos a los que admira y a veces hace referencia, como Bob Dylan, Joni Mitchell, Van Morrison, Bruce Springsteen y Paul Simon”.

Por los mismos derroteros camina la opinión del diario The Times, que sostiene que “puede que haya grabado gran parte del álbum en India (...), pero aun así suena como la obra de un tipo normal de Suffolk (este de Inglaterra) que se enfrenta a los mismos problemas que el resto de nosotros, aunque con una fama y una riqueza descomunales”.

Para el rotativo, Sheeran “sigue siendo el eterno hombre común: nada glamuroso, desde luego nada ‘cool’, en definitiva bastante agradable y, a pesar de los toques orientales, muy, muy británico”.

The Independent, por su parte, habla de ‘Play’ como “un bufé musical sin plato estrella” y a pesar de que la califica como “rica en emoción”, matiza que el trabajo es “áspero”.

Ed Sheeran es un cantautor y músico británico que nació el 17 de febrero de 1991. / Europa Press News

“Se dice que Sheeran seleccionó cientos de posibles composiciones para conformar las 13 canciones finales -en su edición estándar-; habría hecho bien en descartar dos o tres más”, manifiesta el diario.

El artista de 34 años anunció recientemente en el pódcast irlandés The 2 Johnnies su intención de trasladar su residencia permanente de Inglaterra a Estados Unidos, donde tiene previsto celebrar una gran gira.