Por Leslie A. Galván

“Salten, salten, salten”, gritaba Ed Sheeran en su concierto en el Estadio Nacional. Y miles obedecían sin derramar una sola gota de cerveza mientras brincaban frente al escenario. Desde Nueva Zelanda hasta su concierto previo en Bogotá, el cantante y compositor británico cambió de guitarras varias veces (tiene una colección de 20 y 10 son sus principales) y cantó su repertorio de éxitos desde 2011 hasta este año. La diferencia está en el peruano presente. La naturalidad de quien empezó cantando en bares instó a más de 10 mil peruanos a hacer eco de su música.

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