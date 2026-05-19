Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Christian Meier se presentará en el 20 de mayo en el Estadio Nacional. (Foto: AFP/Archivo EC)
Christian Meier se presentará en el 20 de mayo en el Estadio Nacional. (Foto: AFP/Archivo EC)
Por Leslie A. Galván

Hace años, Christian Meier veía a Ed Sheeran desde el público. Una vez en Perú, otra en Estados Unidos, incluso tras manejar junto a su esposa y sus hijas durante horas para verlo en un estadio repleto, convertido apenas en “un puntito” entre miles de personas. “Es la tercera vez que lo voy a ver en vivo”, contó a este diario. Porque ahora será el encargado de abrir el regreso de Sheeran al Perú después de nueve años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.