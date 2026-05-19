Hace años, Christian Meier veía a Ed Sheeran desde el público. Una vez en Perú, otra en Estados Unidos, incluso tras manejar junto a su esposa y sus hijas durante horas para verlo en un estadio repleto, convertido apenas en “un puntito” entre miles de personas. “Es la tercera vez que lo voy a ver en vivo”, contó a este diario. Porque ahora será el encargado de abrir el regreso de Sheeran al Perú después de nueve años.

El concierto de Ed Sheeran se realizará el 20 de mayo en el Estadio Nacional, que se da en el marco de su gira “LOOP Tour”. La escenografía tendrá una arquitectura de 360 grados con un pasillo que pueda conectar al cantante británico con el escenario central y sus fans.

“Perú es clave”, adelantó Ed Sheeran en un video dos días antes de su concierto en Lima. El cantante vuelve a conectar con los peruanos, una audiencia capaz de acompañarlo desde la intimidad de “Perfect” hasta la escala masiva de “Thinking Out Loud”. Esa última le dio dos Grammy por Mejor Interpretación Pop Solista y Canción del año en 2016. Además, “Shape Of You”, “Photograph”, “Shivers”, “Bad Habits” y “Sapphire” se suman entre lo más escuchado de él en Spotify. Muchos de sus éxitos derivan principalmente de sus álbumes identificados por símbolos matemáticos como “x” y “÷”, una etapa inicial cuyo fin era construir una identidad menos enfocada en su rostro y más en que el reconocimiento llegara primero por sus melodías.

Hay lógica en la elección de Christian Meier como acto de apertura de Sheeran. No solo por una trayectoria que nace con Arena Hash —la banda que integró junto a Pedro Suárez-Vértiz y que marcó una parte del pop rock peruano de los 90—, también por una sensibilidad musical que, en su presente más maduro como solista, dialoga con Sheeran desde la melodía, el folk-pop y ciertos matices country.

Ed Sheeran recordó su viaje a Perú con foto en sus redes sociales. (Foto: Getty Images)

“Tengo todos sus álbumes “+”, “x”, “÷”, “=” y conozco toda su discografía. Es un honor que me hayan elegido para tocar con alguien a quien sigo y admiro”, confesó Meier.

“Voy a tocar con mi banda habitual: somos cinco en escena. Vamos a hacer canciones del último álbum y también temas anteriores que la gente seguramente espera. Cuando abres el show de alguien, tienes un tiempo limitado. Unos 40 o 45 minutos. Así que tienes que aprovecharlo al máximo”, explicó.

Desde su oficina, entre entrevistas y preparación, resguarda a toda costa las canciones de su setlist. Quiere que “Carreteras mojadas”, “Espérame en el tren” o “Quédate”, algunas de los clásicos más populares, sean una sorpresa. Sean estos u otros títulos, espera con emoción uno de los hitos más simbólicos de su regreso formal a la música, con el álbum “He vuelto a casa” en 2023 y “Así es la ley” de 2026.

Luego de años en los que su figura pública estuvo ligada a telenovelas dentro y fuera de Perú, hubo discos, giras, silencios largos y un retorno que está dando frutos. Dentro de su nuevo disco, una de las piezas más personales es “Puerto de Palos”, tema vinculado emocionalmente a Pedro Suárez-Vértiz, figura inevitable cuando se piensa en ciertas rutas del rock peruano y por quienes muchos sintieron el golpe tras su fallecimiento en 2023.

“Es una canción muy importante, pero no tanto como ha sonado la canción del disco, ‘Así es la ley’ o ‘Yo también’. Cuando uno escoge las canciones del setlist de un concierto, decides si lo haces a razón del corazón o porque quieres que la gente se divierta. Tengo una lista, pero prefiero que sea sorpresa”, dice.

La historia detrás de “Yo también” y Andrea Bosio

Christian Meier y Andrea Bosio en el avant premiere de "Mistura", en Larcomar. (Foto: © Valentina Astuhuaman /Icónica)

Hace más de 15 años, Meier encadenaba éxitos en televisión con títulos como “Doña Bárbara”, “La Tormenta” o “El Zorro: La espada y la rosa”, y dividía su carrera entre América Latina y Estados Unidos. La actuación ocupó durante años el primer plano, pero detrás de cámaras persistía una ausencia de un lado musical en silencio. Tras la pandemia, volvió a escribir, grabar y habitar sus propias canciones. Aunque el fenómeno nostálgico de Arena Hash siempre aparece como pregunta inevitable, Meier ha dejado claro que no contempla un reencuentro formal, porque su camino hoy pertenece a la etapa de solista.

La canción “Yo también”, de su nuevo álbum “Así es la ley”, marca la transición de la que formó parte hace 33 años. “En el verano de 1993, en que empecé a escribir ‘Carreteras Mojadas’ y ‘Quédate’, también estaba escribiendo las primeras canciones de mi primer álbum de solista. Una de esas fue ‘Yo también’. Por lo menos, la melodía. Nunca la terminaba, porque creía que algo le faltaba”, cuenta.

Entre esa primera melodía inconclusa y su versión definitiva pasó, literalmente, una vida. Christian Meier se casó con Andrea Bosio en 2023, consolidó una nueva etapa familiar y encontró en ella no solo a su esposa, sino también a una aliada creativa y profesional en el regreso de su carrera musical. Padre de tres hijos, Meier descubrió recién en esa estabilidad cotidiana lo que durante décadas le faltó a “Yo también”.

El cantante peruano atravesó discos, pausas, un divorcios con Marisol Aguirre en 2008, mudanzas, series internacionales y el vértigo de la vida pública, pero fue una figura doméstica en su cabeza la que terminó ordenándolo todo. Recordó entonces una entrevista a Johnny Cash, cuando el músico definió el paraíso en forma de una mañana junto a su esposa tomando café cada día. “Y entonces yo dije: eso era, yo también me siento así”, recuerda Meier. La canción, finalmente, dejó de ser una melodía huérfana para convertirse en una carta de amor, una disculpa y una forma madura de nombrar aquello que tardó 32 años en entender: que a veces una canción no está incompleta por falta de música, sino porque todavía no ha llegado la persona correcta.

Hoy, cuando Meier toma café por la mañana, lo hace frente a un poster de Johnny Cash colgado en la pared de su casa.