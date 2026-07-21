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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las puertas del vagón se cerraban y Bray On respiraba hondo. Frente a él no había un público que hubiese comprado entradas para escucharlo ni luces que anunciaran su aparición. Solo pasajeros, personas distraídas, cansadas o atrapadas en sus propios pensamientos. Nadie lo esperaba. Aun así, comenzaba a cantar. Entonces su voz se abría paso entre el ruido del tren.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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