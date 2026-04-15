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El nuevo tráiler de “Euphoria” confirma un giro más crudo y adulto. (Foto: HBO)
El nuevo tráiler de “Euphoria” confirma un giro más crudo y adulto. (Foto: HBO)
Por Leslie A. Galván

Desde su estreno en 2019, “Euphoria” se posicionó como una serie que capturaba el pulso de una generación. Su retrato de la adolescencia —marcado por el sexo, las drogas y la identidad en constante cambio— no solo incomodaba, también parecía adelantarse a conversaciones culturales que hoy son parte del ‘mainstream’. Por eso, el salto que propone su tercera temporada con Rue (Zendaya) y su nuevo trabajo de burrier o “mula” de droga por la frontera ya no solo se trata solo de continuar la historia, sino de redefinir su eje.

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