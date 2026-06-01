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HBO confirma que la serie "Euphoria" llega a su fin con su tercera temporada. (Foto: Instagram / @euphoria)
HBO confirma que la serie "Euphoria" llega a su fin con su tercera temporada. (Foto: Instagram / @euphoria)
Por Redacción EC

“Euphoria” llega a su final con el cierre de su tercera temporada. HBO ha confirmado que la serie concluirá definitivamente con esta entrega, poniendo fin a una producción que, desde su estreno en 2019, se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la cadena y ha conquistado premios internacionales.

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