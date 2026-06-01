“Euphoria” llega a su final con el cierre de su tercera temporada. HBO ha confirmado que la serie concluirá definitivamente con esta entrega, poniendo fin a una producción que, desde su estreno en 2019, se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la cadena y ha conquistado premios internacionales.

Tras siete años, tres temporadas y un total de 26 episodios, la serie creada por Sam Levinson llegó a su fin. La noticia fue dada a conocer por el mismo creador, guionista y director de la ficción en una reciente entrevista en el podcast musical del New York Times. Poco después HBO confirmó la información en declaraciones a Variety.

El último capítulo de la tercera temporada lleva como título “In God We Trust” y fue emitida el 31 de mayo de 2026 por HBO. Este capítulo, el octavo de la tercera temporada, marcó el final de la serie.

Semanas antes del anuncio oficial, Zendaya, protagonista de la serie, había señalado en varias entrevistas que veía la tercera temporada como el posible cierre de la producción, alimentando las versiones sobre un desenlace definitivo para la serie.

El camino hacia la tercera temporada estuvo marcado por diversos retrasos. Según informó Variety en 2024, Sam Levinson evitó confirmar una cuarta entrega y señaló que suele escribir cada temporada como si fuera la última.

“No lo sé. Ahora mismo, lo único que quiero es pasar tiempo con mi esposa e hijos, leer a Elmore Leonard y volver a ver ‘Mrs. Miniver’”, dijo Levinson al ser consultado sobre una cuarta temporada.

La galardonada actriz Zendaya interpreta el rol protagónico de Rue Bennett en la serie "Euphoria" (Foto: HBO)

Durante su emisión, la serie acumuló múltiples premios y nominaciones, incluyendo reconocimientos para Zendaya, quien hizo historia al convertirse en una de las actrices más jóvenes en ganar dos premios Emmy como protagonista de una serie dramática. El éxito de la serie también impulsó las carreras de figuras como Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer y Alexa Demie.

Sydney Sweeney como Cassie Howard y Alexa Demie como Maddy Perez en una escena del final de la tercera temporada de la serie "Euphoria" (Foto: HBO)

A lo largo de sus tres temporadas, la producción destacó por abordar temas complejos como la adicción, la salud mental, las relaciones afectivas, la sexualidad y el impacto de las redes sociales en los jóvenes.